AcheiUSA, portal de notícias feito por brasileiros nos Estados Unidos, celebra 25 anos

O AcheiUSA iniciou as atividades em 2000 como um jornal de classificados grátis, inspirado no Balcão, do Rio de Janeiro. Na época das publicações eram quinzenais, e a distribuição era gratuita em áreas com grande concentração de brasileiros na região dos três condados do Sul da Flórida, Miami-Dade, Broward e Palm Beach.

Depois o jornal chegou ao meio digital, através do website acheiusa.com, e alcançou o sucesso rapidamente com os anunciantes. O veículo se consolidou com notícias locais relevantes para a comunidade, redigidas por jornalistas profissionais.

“A partir daí o AcheiUSA tornou-se semanal e passou a ser a principal fonte de informações para os brasileiros da região. Ampliou o seu escopo com a abertura de outras canais, como a radioachei.com e o canal de TV, disponível no YouTube e na Roku”, afirmou Jorge Moreira Nunes, fundador e CEO do AcheiUSA.

Com a chegada das redes sociais, o jornal ampliou mais ainda sua difusão, conquistando mais de 270 mil seguidores nos seus canais do Facebook e Instagram, não só nos Estados Unidos como também no Brasil e em outras partes do mundo.

“Os resultados são frutos do esforço coletivo dos profissionais extremamente competentes que tivemos a sorte de encontrar pelo caminho”, afirmou Jorge. (Foto: Reprodução/Instagram)

De acordo com Esterliz Mayer Nunes, sou vice-presidente e diretora comercial, um dos fatores de sucesso do AcheiUSA foi a capacidade de associar-se a entidades significativamente representativas na comunidade brasileira nos Estados Unidos, tanto cultural quanto economicamente, graças à sua reputação como empresa íntegra e responsável.

“Exemplos são a Brazilian-American Chamber of Commerce of Florida (BACCF – a maior Câmara de Comércio binacional do estado), da qual o AcheiUSA é Trustee Member há mais de 20 anos, o Infinito Brazilian Film Festival (um dos maiores eventos culturais brasileiros nos EUA), o grupo vocal Brazlian Voices, o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBU), a Fundação Vamos Falar Português e o Grupo Mulheres do Brasil-Núcleo Sul da Flórida, para citar alguns”, afirmou.

“Os resultados são frutos do esforço coletivo dos profissionais extremamente competentes que tivemos a sorte de encontrar pelo caminho. Mas vejo ainda o AcheiUSA Media Group com muito espaço para crescer mais. Hoje, a marca AcheiUSA já é conhecida internacionalmente e isso pode abrir portas para a globalização do veículo, com filiais em outras partes do mundo que têm uma grande diáspora brasileira, além do próprio Brasil”, apontou Jorge.

A jornalista Leila Cordeiro, amiga de Jorge e Esterliz, comenta sua relação com o jornal. (Foto: Reprodução/Instagram)

Para o futuro, Jorge pretende deixar o veículo pronto para a próxima geração que o assumir. “O AcheiUSA Media Group possui raízes fortes e as possibilidades de crescimento são muito promissoras. Não há limite para onde ele pode chegar: só depende da competência da próxima geração de diretores que vierem no futuro”.

A jornalista Leila Cordeiro, amiga de Jorge e Esterliz, comenta sua relação com o jornal. “Um portal que, ao longo de mais de duas décadas, não apenas informou, mas abriu caminhos, criou espaços e fortaleceu vozes. Ao longo dessa trajetória, Eliakim Araújo e eu tivemos o privilégio de nos tornar amigos de Esterliz e Jorge Nunes, o casal fundador desse projeto sólido e visionário. Dessa amizade nasceram parcerias, projetos, trocas profissionais e humanas que marcaram momentos importantes da nossa caminhada no jornalismo fora do Brasil”.

“Hoje, volto a este espaço não apenas para lembrar o passado, mas para comemorar o presente e celebrar o futuro. Estou muito feliz em compartilhar esse marco histórico ao mesmo tempo em que apresentamos um novo projeto, o Leila On-Line, que vai decolar com força total a partir de 2026, trazendo lives, entrevistas e conversas com personalidades e famosos de diferentes segmentos, sempre com o compromisso da informação, da escuta e do diálogo qualificado”, concluiu Leila.