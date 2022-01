Acabou o casamento dos sonhos? Ou seria do pesadelo? Gabriel Medina e Yasmin romperam

O agora, ex-casal mantinha um relacionamento desde 2020. Assessoria da modelo confirma o fim do casamento. Ui!

O agora, ex-casal mantinha um relacionamento desde 2020. Assessoria da modelo confirma o fim do casamento. Ui!

Podemos dizer que esta relação foi uma novela mexicana minha gente! Depois de muita treta familiar, indireta, prints nas redes sociais, comunicados para os fãs e ufa… o casamento de Medina e Brunet acabou mesmo!

Alguns amigos do surfista profissional alegam que o rapaz se afastou de tudo e todos, inclusive de sua família. Além disso, de acordo com a coluna do Léo Dias, Gabriel também foi obrigado por Yasmin a deixar de seguir todas as mulheres que seguia… possessiva a moça minha gente!

Tudo indica também que a relação do surfista com a modelo, filha de Luiza Brunet, já não ia muito bem e os dois nem estavam mais morando sob o mesmo teto! Ou seja, a cereja do bolo quando a relação amorosa está no fim!

Gabriel Medina ainda emitiu um comunicado esta semana dizendo estar fora do Circuito de Surf Mundial, que sua intenção no momento é cuidar da saúde mental e física… ihhh…

Felicidades para dos dois, cada um em seu caminho! Como dizia a música: Cada um no seu quadrado!