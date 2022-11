“Abri mão da minha vida pessoal, afetiva e familiar”, dispara Susana Vieira

Atriz revelou sua frustração na vida pessoal no programa ‘Altas Horas’ ao colocar a carreira em primeiro lugar

Susana Viera segue sendo uma das atrizes mais brilhantes do seu tempo e da atualidade, mas a musa provou que tudo tem o seu preço, afinal, no programa ‘Altas Horas’ ela revelou que a carreira trouxe frustrações na sua vida pessoal. Susana chegou a dizer que os filhos cresceram e ela não conseguiu acompanhar, se perguntando se valeu a pena.

“Abri mão da minha vida pessoal, afetiva e familiar. Hoje eu vejo que me dediquei muito mais à carreira, colocando-a sempre em primeiro lugar”, disse.

E não parou por aí, porque Susana se emocionou ao falar sobre os filhos. “Eles cresceram e eu não cresci com eles. Hoje eu me pergunto, valeu a pena, Susana Vieira? Eu nunca passei um Dia das Mães com o meu filho. E para uma mãe, não ter o filho no Dia das Mães é muito forte”, disse ela, bastante emocionada.

“Eu nunca liguei muito para os meus casamentos. Eu ia trabalhar e estava feliz e realizada no palco. Se eu tinha um homem que ia me ligar ou não, eu não estava nem aí”, completou.