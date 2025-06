A Viagem: Alexandre começa sua vingança e aparece no próprio velório

Amigas, eu amooo “A Viagem”, um novelão, mas eu fico toda arrepiada com o Alexandre, principalmente agora que ele morreu e vai atentar todo mundo. Essa cena icônica promete!

A morte de Alexandre vai abalar todos à sua volta, menos ele mesmo. Sem se dar conta de que está morto, o espírito do personagem surge no próprio velório, tomado pela fúria e disposto a acertar as contas com os desafetos. A cena, carregada de tensão e emoção vai ao ar nesta sexta (20).

Alexandre tenta abraçar Diná, que está visivelmente abalada

Tudo começa com Raul em desespero ao receber a notícia da morte do irmão. Junto com Téo, ele tenta manter a tragédia longe dos ouvidos de Diná. Mas o segredo não dura muito. Após se emocionar na delegacia, Raul mal consegue conter o choro. Téo, por sua vez, assume a difícil missão de contar a verdade para Diná.

No salão, Mauro é encarregado de dar a notícia a Lisa. Já Maroca, arrasada com a perda do filho, cai em prantos. Apesar do choque, ela deixa claro: o funeral será conduzido conforme a vontade de Diná. E é aí que entra um pedido especial — Diná revela a Téo que Alexandre desejava ser cremado e ter suas cinzas lançadas ao mar.

Consumido pelo ódio, o irmão de Diná tentará golpear seus inimigos, mas sem sucesso

Enquanto a família lida com o luto, Tato comunica a Otávio sobre a morte do jovem. Mas o que ninguém espera é o que acontece durante a cremação: o espírito de Alexandre aparece no local, transtornado, sem saber que partiu desta para outra. Consumido pelo ódio, ele tenta agredir Raul e Téo, mas não consegue por estar na forma de um espírito.

A cena marca o início de uma nova fase na novela, onde o plano espiritual começa a se entrelaçar de forma intensa com a realidade dos personagens. A morte, afinal, pode não ser o fim, pelo menos não para Alexandre.