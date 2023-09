“A sensação foi libertadora”, dispara Letícia Sabatella após diagnóstico de autismo

A atriz deu uma entrevista ao ‘Fantástico’ onde contou detalhes sobre o processo de descoberta do diagnóstico médico

Contei para vocês que Letícia Sabatella foi diagnosticada com autismo. Neste domingo (17), a atriz falou com o ‘Fantástico’ e revelou que a descoberta da doença foi libertadora. Sabatella ainda contou que gosta do toque, mas se a relação se baseia nisso, ela se sente incomodada.

“Tem horas que chego a passar mal. Parece uma agressão. Gosto muito do toque, mas se alguém fica fazendo assim [alisando], dá vontade de pedir para parar. Todas as meninas do colégio pararam de falar comigo, por causa do meu jeito”, relatou a artista.

“A sensação foi libertadora. Estou neste flerte de buscar a melhor compreensão sem desespero algum […] Estou aprendendo sobre esse assunto. Sei sobre mim, intuitivamente. Esse é o valor de um bom diagnóstico”, afirmou.