A reconciliação de Will Smith e Jada Pinkett seria uma manobra de marketing?

Minha gente, parece que o relacionamento dos atores Will Smith e Jada Pinkett está numa fase muito boa, ainda mais, depois dos atores revelarem em 2023 que estão morando juntos novamente após sete anos de separação, só que os amigos próximos ao casal não acreditam que seja verdade e que essa reconciliação, na verdade, não passa de uma manobra estratégica para lidar com a imprensa.

Segundo a informação foi revelada pelo site RadarOnline. “Eles estão declarando abertamente seu compromisso um com o outro, retratando-se como um casal feliz após as recentes revelações confusas sobre seu relacionamento”, destacou a fonte ouvida pela publicação. “Mas embora eles insistam que estão juntos novamente, algumas dúvidas permanecem. A tendência do casal de administrar sua imagem pública por meio de narrativas cuidadosamente elaboradas não é segredo”.

Em outubro do ano passado, a atriz revelou ao público na sua autobiografia recém-lançada que ela e Will estavam separados desde 2016. E mesmo assim, os artistas posavam juntos em eventos. Já em 2023, ambos contaram que após sete anos de separação, eles estavam morando juntos novamente. Jada disse ao portal britânica Red Online que o ponto de virada para que eles se reaproximassem aconteceu após Will ter subido ao palco da cerimônia do Oscar para dar um tapa no comediante Chris Rock após ele ter feito uma piada com o fato de Jada não ter cabelos por sofrer de alopecia.