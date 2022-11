“A pior parte, sabe qual é? A parte de dormir”, dispara Carlinhos Maia sobre término

Empresário usou as redes sociais para desabafar sobre as dores do término de um relacionamento de longo prazo

Nós sabemos o quanto deu o que falar o término de Carlinho Maia e Lucas Guimarães com fãs do casal indo parar no hospital. A nova da vez é que Carlinho foi para os stories falar mais sobre a dor de estar sozinho e sem o seu marido. Na ocasião, o influenciador contou que o pior é a parte de dormir sem o amado.

“A pior parte, sabe qual é? A parte de dormir. Que aí não tem aquele cheiro daquela pessoa que você já conhece, o abraço quentinho. Não tem respiração forte. E o menino nem roncava. Onde vou achar outro cara que não ronque? Não vou achar”, disse Carlinhos.

O muso ainda negou envolvimento com outra pessoa no momento. “Se meu direct é cheio de gente falando: ‘É a minha vez’… tudo doido, né? Jurando que vou casar com alguém para ganhar fama, ganhar tudo que se ganha quando se casa com alguém que, graças a Deus, é bem sucedido. Pode tirar o cavalinho da chuva”, enfatizou.