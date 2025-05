A mulher saiu da toca! Lady Gaga faz ensaio no palco em Copacabana e leva fãs á loucura

Ela veioooo siiim, meus amores! Para quem estava duvidando que a nossa amada Mother Monster estava aqui, queimou a língua, pois, Lady Gaga saiu do Copacabana Palace na noite desta sexta-feira (2) após passar 4 dias confinada em seu quarto para ensaiar para o megashow que fará neste sábado (3).

Quem estava próximo ao palco quando a cantora surgiu no palco correu como se não houvesse o amanhã para conferir tudo de pertinho e o pequeno ensaio acabou virando um pocket show para a alegria do Little Monsters ali presentes.

De cabelo e vestidos prestos, com óculos escuros, Gaga se juntou à banda e a dançarinos e cantou por cerca de uma hora. Em inglês, ela deu “boa noite, galera!” e contou que sentiu muita do Brasil e que estava imensamente feliz de estar de volta – 13 anos depois da sua única apresentação.

Nas areias de Copacabana, o público que estava acompanhando a passagem de som, em poucos minutos, a euforia tomou conta de todos, teve muita gente chorando, gritando, dançando e, claro, filmando com o telefone celular.

A artista se sentou ao piano e ficou bastante emocionada ao ensaiar “Shalow” – trilha do filme “Nasce uma Estrela” – e foi até bem perto dos fãs que estavam próximo ao palco, que quase derrubaram a grade ao ver a diva de tão perto.

Além de “Shalow”, a Mother Monster ensaiou as seguintes canções:”How Bad Do U Want Me”, “Vanish Into You”,”Bloody Mary”,”Abracadabra”,”Judas”,”Scheiße”,”Garden of Eden”,”Poker Face”,”Perfect Celebrity”, “Disease”, “Paparazzi” e “Alejandro”.