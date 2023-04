A misteriosa separação de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb: Sem crise e com alianças

Depois de sete anos juntos, os dois colocaram um fim na relação de anos e os amigos ainda acreditavam na reconciliação

Ontem (19), a internet pegou fogo e o meu grupo de fofoqueiras fez um trabalho incrível para investigar o término do relacionamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb. Os dois não aparentavam que terminariam, afinal, eles não mostraram sinais de crise e continuavam usando a aliança que marcava a relação de longa data.

Além de pegar os amigos de surpresa, a notícia do término pegou o próprio ator no pulo, porque ele só foi confirmar a notícia tempos depois por meio de um comunicado na web. De acordo com o Jornal Extra, uma fonte disse que os dois podem se reconciliar.

“Já aconteceu outras vezes de eles terminarem e logo voltarem. Existe amor na relação, sem dúvida alguma”, disse uma fonte. Ela ainda conta que Cauã odeia exposição e que ela se precipitou ao tomar a atitude de partir para as redes.