‘A meta é ultrapassar Maiara e Fernando’, diz Rico Melquiades ao anunciar que reatou o namoro com Matheus Freire 

Minha gente, o influenciador Rico Melquiades trouxe uma novidade daquelas para seus seguidores nesse feriadão de Páscoa. Ele apareceu em suas redes sociais para contar que reatou seu relacionamento mais uma vez com o também influenciador Matheus Freire.

O campeão da Fazenda 13 fez uma brincadeira na publicação sobre outro famoso casal ioiô, formado pelos cantores Maiara e Fernando Zor. Sendo que Maiara e Fernando seguem separados, eles anunciaram o fim do namoro pela última vez em abril de 2023.

“A meta é ultrapassar Maiara e Fernando. ‘Bota casaco, tira casaco’. Voltamos”, escreveu.

Assim como Rico, Matheus Freire também postou sobre a volta do namoro e com muito bom humor, falou sobre a nova fase do relacionamento.

“Enfim, voltamos! E, ai que preguiça de conhecer gente nova!”, disse.

Rico e Matheus haviam anunciado em fevereiro deste ano que não estavam mais namorando. Essa tinha sido a terceira vez que o relacionamento dos dois tinha acabado. A primeira vez tinha sido em agosto e a segunda, em outubro de 2023.