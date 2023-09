A hora do programa de Andressa Urach pode chegar a até R$3mil

Segundo a colunista, a criadora de conteúdos adultos mentiu ao dizer que cobrava R$15 mil por uma hora de sexo,

Gente, acho que tem alguém querendo supervalorizar o seu serviço, hein? Recentemente, a influenciadora e criadora de conteúdo +18, Andressa Urach, contou em uma entrevista ao programa “Fofocalizado’, que ela cobra cerca de R$15 mil por uma hora de sexo, porém, de acordo com a renomadíssima colunista Fabia Oliveira, isso não é verdade.

De acordo com ela, apesar de Urach realmente estar ganhando uma grana com os seus programas , o valor cobrado com ela por hora, por ela, é bem menor do que o que ela havia revelado, tendo como seu teto máximo de R$3 mil.