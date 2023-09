A GLOBO NÃO É MAIS A MESMA – Tiago Abravanel incorporou Silvio Santos em plena TV Globo.

Na batalha Lip Sync do Domingão do Huck , o artista dublou o próprio avo, que é dono da emissora concorrente no primeiro confronto.

Eu não creio no que os meus olhos acabaram de ver. Tiago Abravanel imitou o avô, Silvio Santos no Domingão com Huck deste domingo (10) e levou não só a todos do programa, mas também a web a ficarem enlouquecidos. Abravanel ainda disse: ‘Não acredito que fiz isso na Globo’ Veja abaixo o vídeo completo: Silvio Santos vem aí!!! 🔥 @TiagoAbravanel entregou tudo no Lip Sync do seu avô, na Globo! #Domingão 💙 pic.twitter.com/yWjvB4UN8y — Domingão com Huck (@domingao) September 10, 2023