“A gente treina para ficar bonito pelado”, dispara Lucas Lucco

Lucas Lucco mandou o papo e contou que treina pesado para ficar bonito pelado, e nada mais que isso! O cantor esquentou o clima ao aparecer em vídeo nu.

No conteúdo, ele afirma: “Todo mundo diz que se alimenta bem e treina para ficar saudável. Mas, gente, vamos ser sinceros… A gente treina para ficar bonito pelado.”

A publicação rapidamente viralizou, gerando uma onda de comentários e reações nas redes sociais. Fãs e colegas do meio artístico elogiaram a forma física do artista e sua confiança ao compartilhar a imagem. O ator Caio Castro comentou: “Libido… Digo, híbrido”. O músico não perdeu a chance de responder: “Dá uma olhada no seu direct.”