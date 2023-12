“ A gente é capaz de fazer coisas que diziam que a gente não era capaz de fazer” reflete Ana Hickmann

Depois de anunciar sua nova parceria com a Plataforma Oceano, para cuidar de sua imagem, e a Legend Investimentos, para cuidar de suas finanças pessoais e jurídicas. A apresentadora Ana Hickmann postou uma série de publicações com reflexões nas redes sociais e fez questao de negar que essas postagens sejam indiretas para o empresário, pois a considera como constatações sobre o que viveu e o que não quer mais na vida dela.

“Estou ouvindo muito essa semana que estou postando frases, palavras e vídeos que dizem que são indiretas. Deixa eu esclarecer um negócio aqui, não são indiretas. São fatos, constatações, realidade. Coisas que não quero nunca mais para minha vida e coisas que quero cada vez mais”, disse Ana.

Hickmann também comentou sobre as muitas mudanças que passou desde que se separou. Ela falou que tem aprendido bastante nesse processo, principalmente porque percebeu que é capaz de fazer muito mais do que pensava e do que lhe falaram que conseguiria.

“Muita coisa está mudando na minha vida, mas vocês sabem que algumas não vão mudar jamais. O que estou gostando nas minhas mudanças é saber que a gente é capaz de fazer muito mais do que já fazia antes. A gente é capaz, inclusive, de fazer coisas que diziam que a gente não sabia como fazer”, falou.