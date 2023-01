A gente agradece: Angélica pode voltar às telinhas da Globo como atriz

Apresentadora estava sem contrato fixo com a emissora e agora pode ressurgir das cinzas

Olha ela! Angélica pode ressurgir como a Fênix do baú de artistas da Globo. Sem contratos fixos com a emissora, Angélica pode retornar para as novelas. De acordo com o Notícias da TV, a cúpula da Globo não tem interesse em ter a loira como apresentadora, por falta de espaço na grade, mas pretendem realocar a esposa de Luciano nas novelas.

O site ainda afirmou que ela está animada com a ideia, e a Globo não deixou de aproveitar, porque sempre quis a musa na dramaturgia.

Vale ressaltar que ela participou da série da Xuxa para o Disney+, Tarã, o que aumentou ainda mais a vontade da Globo em tê-la com eles. Ela também já participou do ‘Mistério de Feiurinha’ com Xuxa, interpretando Rapunzel.