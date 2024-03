“a fonte [o palácio] manipulou a imagem”, disse um post sobre a primeira foto de Kate Middleton com os filhos após sua cirurgia.

Socorrrooooo! Eu não to sabendo lidar com esse print que acabou de botar aqui no meu Whatsapp, gente! Parece que a primeira foto oficial da princesa de Gales, Kate Middleton com seus filhos pode ter sido manipulada.

Segundo o apresentador da ITV News, Chris Ship revelou em um post na sua conta da plataforma X (antigo Twitter) foi que:

Nenhum comentário do Palácio de Kensington esta noite, depois que pelo menos três agências internacionais de fotografia se recusaram a distribuir a foto desta manhã de Kate e seus filhos. Alguns deles ( @AP ) alegaram que “a fonte [o palácio] manipulou a imagem”

Xiiiii, será que o Palácio de Kensington ainda vai manifestar sobre o assunto esta noite? Porque até o momento da publicação, não tivemos nenhum retorno deles em relação á essa recente polêmica.