A fila de Luísa Sonza andou! Cantora revela no show em Recife que tem um novo affair

Socorrrooooo! Amigas, eu quase cai do meu sofá quando uma amiga minha que está passando o carnaval em Recife me contou esse babado maravilhoso. Parece que a cantora Luísa Sonza chocou a todos ao contar que já fez a fila andar depois da decepção amorosa com seu ex-namorado, Chico Moedas. Em um show neste final de semana na capital pernambucana, a loira contou para os fãs que está com outra pessoa, mas tá toda trabalhada no mistério em relação a identidade do seu novo amor.

Essa revelação rolou após ela cantar a música Chico. Segundo o colunista Leo Dias, a estrela falou sobre a mensagem da canção. “Quem nunca enfrentou uma situação difícil em relacionamentos? Ouvi dizer que Recife tem muitas histórias interessantes, não é? Então, agora, quero homenagear todos vocês e expressar todo o meu amor, porque é disso que se trata esta música: o amor que habita em mim e a capacidade de amar alguém, e hoje eu quero dedicar a vocês!”, declarou.

Logo depois, os fãs tiveram uma reação contra Chico, mas Luísa repudiou as vaias. “Não há necessidade disso! Já superei, é algo do passado, estou até com outra pessoa”, afirmou.