A fila andou? Davi do BBB24 em jantar romântico com influenciadora

Genteeeee, é isso mesmo o que estou vendo? A fila do Davi Brito andou mesmo, hein amores. Pois bem, na noite desta terça-feira (30), o baiano foi visto acompanhado em um restaurante de Salvador, Davi estava jantando com uma influenciadora e a cena foi registrada por câmeras de celular.

Essa informação foi divulgada pelo jornalista Marcelo Castro do site Alô Juca. Nas imagens, podemos ver Davi saindo do restaurante na frente da jovem, que caminha logo atrás dele. A influenciadora em questão seria Bárbara Contreras, de Recife.

Segundo o jornalista, essa não é a primeira vez que Davi e Bárbara saem juntos. Os dois estariam já tinham sido flagrados juntinhos em uma casa no norte da Bahia, e nos últimos dias, estariam se conhecendo melhor.

Depois do caso vir à tona, a influenciadora decidiu quebrar o silêncio: “Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, porque eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui”.

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e detonaram o ex- BBB: “Imagina uma mulher sustentar você por 1 ano e 8 meses. Em seguida você ficar milionário e fazer de contas que ainda estão se conhecendo. QUE SURTO!”. “Ele só fez o que todos esperavam, só que em pouquíssimo tempo!”.