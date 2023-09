A Fazenda: Jaquelline compara o reality da Record com o BBB e critica: “Show de horror”

A ex-BBB soltou o verbo e não deixou de fazer a comparação entre os dois, dizendo que achou feio as pessoas atropelando as outras no ao vivo

Ontem (25), A Fazenda continuou tensa após o ao vivo que os peões participaram com Rodrigo Faro. Jaquelline criticou o comportamento dos peões em colegas e comparou o reality ao BBB. A musa ainda disse que a participação dos peões foi um show de horror por causa do atropelamento de palavras que estava rolando. “Ontem eu achei patético um monte de coisa! Muito feio. Pessoas cortando pessoas, silenciando outras, não deixavam as pessoas falar. Que horror, que show de horror”, disse, em conversa com Nadja Pessoa. “Meu Deus. No outro reality não era assim não! Aqui parece que o povo tá desesperado. Tem gente que tá puxando o saco dos outros, maria vai com as outras”. E Nadja concordou: “Mas está mesmo. Não parece, está”.