A Fazenda: Cezar Black e Lucas Souza brigam feio na sede do reality

Os dois se estranharam e a briga aconteceu ao vivo cheia de empurrões e gritos entre os dois peões que tentaram separar a confusão

Minha gente, a Record teve que cortar as imagens das câmeras do seu reality de sucesso, A Fazenda, na hora da briga entre Cezar Black e Lucas Souza. O pau quebrou feio e a discussão começou após uma atividade patrocinada na tarde desta segunda-feira, 20. Os dois trocaram alfinetadas e tudo evoluiu para uma treta maior.

“Hipocrisia”, disse Cezar. E Lucas respondeu: “Hipocrisia é você, você que é o hipócrita”. E o ex-BBB perguntou: “Vai colocar o dedo na minha cara?”. “Isso mesmo”, respondeu o ex-militar.

A equipe do reality teria interferido na briga dos dois para tentar apartar a confusão, por isso as câmeras do Playplus foram desligadas para os assinantes por um breve momento. Yuri Meirelles perguntou para Black se Lucas o agrediu, e ele contou o que teria acontecido. “Ele fez assim, alguém segurou ele, ele ia me dar um murro. Pegou de raspão. Pegou assim no rosto, meio que um tapa. Ele veio pra cima de mim várias vezes, falando que ia me quebrar na porrada. Cuspiu na minha cara! Ele veio para me dar um tapa, alguém veio para cima, segurou ele e, quando segurou, a mão dele pegou de raspão na minha cara”, afirmou.

Enquanto isso, Lucas apareceu chorando sozinho em uma área de natureza de A Fazenda.