A ex-mulher do brother, Rodriguinho Travesso o perdoou pela agressão

Minha gente, assim que o cantor Rodriguinho foi anunciado como participante do grupo Camarote no BBB24, a web trouxe á tona uma antiga polêmica do pagodeiro. A acusação de agressão á sua ex-esposa e também cantora, Nanah Damasceno em 2021.

O brother afirmou que “perdeu o controle” enquanto estava com Narah em uma festa, mas disse ser “contra qualquer tipo de violência” e tentou de tudoreatar para “restaurar a família”.

Na tarde desta quarta-feira (10), a cantora apareceu nas redes sociais e falou sobre o assunto, ela disse que a situação já está super resolvida entre ambos e que tem uma boa e respeitosa relação, até porque o ex-casal tem filhos juntos.

Veja o vídeo abaixo: