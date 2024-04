A equipe do grupo Molejo foi assaltada no dia em que Anderson faleceu

Que horror, meu Deuus! Depois do falecimento do vocalista do grupo Molejo, Anderson. A equipe do grupo de pagode passou por um susto daqueles, pois sofreram um assalto na noite desta sexta-feira (26). Eles publicaram um comunicado em suas redes sociais, informando o ocorrido e que o celular que utilizam para assuntos do grupo foi levado. A assessoria de imprensa ressaltou que não houve feridos durante o assalto.

“A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, fomos vítimas de um assalto hoje, resultando na interrupção de nossas comunicações via telefone e WhatsApp, por favor nos contactar através do número: 21 98619-2879. Neste momento, estamos em processo de recuperação e retomada das nossas operações. Pedimos a compreensão da imprensa e demais partes interessadas enquanto lidamos com esta situação. Estamos trabalhando arduamente para restabelecer as comunicações e retomar nossas atividades o mais rápido possível”, diz parte do comunicado compartilhado nas redes sociais.

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo estava internado desde o dia 24 de março e faleceu nesta sexta-feira (26) no Rio de Janeiro, depois de uma piora em seu quadro de saúde. O artista estava internado na UTI do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O grupo Molejo confirmou a morte do vocalista em suas redes sociais.