“A edição sempre mostra Deolane gritando e falando xingamentos, mas não mostra que primeiro ela foi atacada”, desabafa irmã de Deolane

Irmãs da advogada acusam a Record de sabotar a participação da loira dentro do reality

Faz um tempo que estou contando para vocês que as irmãs de Deolane estão dando o que falar por falar do reality da Record sem dó, acusando o programa de sabotar a irmãs das musas. Nos stories as irmãs apontam que Deolane está sendo vítima de boicote. Além disso, elas disseram que apenas imagens ruins da advogada estão indo para o público que acompanha o programa.

“Venho a público informar toda a minha indignação e profunda tristeza com a produção de A Fazenda 14. Vou relatar resumidamente os motivos. Por que a edição não mostra as falhas de todos os participantes, mas faz questão de dar ênfase somente nas falhas dos participantes do grupo A?”, começou Daniele.

A musa ainda conta sobre uma caso com Iran Malfitano. “Um participante do grupo B proferiu a repugnante frase: ‘Quando o estupro é inevitável, relaxa e goza’. Ele também pulou na cama da Deolane e até soltou gases nas coisas dela, mas a edição não deu ênfase”, disse.

“A edição sempre mostra Deolane gritando e falando xingamentos, mas não mostra que primeiro ela foi atacada, principalmente por essa participante [Deborah Albuquerque] e que está apenas se defendendo”, completou.