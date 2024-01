A disputa de viúva e filho de Chorão na Justiça pelos direitos da marca “Charlie Brown Jr”

Genteeeeee, olha só esse babado que eu acabei de receber no meu Whatsapp. Parece que depois de 11 anos da morte do vocalista Chorão da banda Charlie Brown Jr; a viúva, Graziela Gonçalves, e o filho do cantor, Alexandre Lima Abrão, fruto de um relacionamento anterior, entraram em litígio na Justiça pelos direitos da marca da banda.

De acordo com informações do portal LeoDias, Graziela acusa Alexandre de ter registrado indevidamente a marca no INPI e alega que ele se apropriou deslealmente dos contratos de licenciamento. Graziela possui 45% dos direitos de imagem e produtos da banda, já que é reconhecida como herdeira no inventário do canto

Alexandre se defendeu afirmando que o registro foi feito após descobrir a ausência do mesmo por parte do pai. E também argumentou que o inventário não estabelecia sua obrigação de registrar em nome da viúva.

O juiz concedeu liminar a favor de Graziela, ordenando a regularização da marca. A decisão ressalta a partilha dos direitos no inventário e implica que qualquer registro deve respeitar o acordado. Alexandre concordou com a regularização, mas pretende recorrer da decisão, evidenciando a complexidade e os desafios dessa disputa pelos legados de Chorão.