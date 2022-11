“A covarde tem nome e é Deolane”, dispara Deborah em saída da Fazenda

Influenciadora respondeu Galisteu sobre sua grande rival durante sua estadia na Fazenda

Como de costume, já sabíamos que com a eliminação de Deborah muitas verdades e a opinião da musa viria de encontro com o público que parece que já escolheu a favorita da edição da Fazenda 14. Deborah não deixou de falar da sua rival dentro do reality, detonando o jogo de Deolane quando Adriane Galisteu a questionou.

"A covarde tem nome e é Deolane", dispara Deborah 😬 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/rV3eOY7C7h — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2022

“A Deolane tem agido de maneira diferente em algumas dinâmicas quando ela saboneta. Todo o Brasil já sabe que a maior rival dela em A Fazenda sou eu! A Deolane vem sabonetando muito, ela deixa de me colocar com medo de me dar palco, porque ela acha que tem o poder de me dar palco”, iniciou.

Mas não parou por aí: “Eu digo que a braba tem nome e é Deborah Albuquerque porque eu sei lutar sozinha, sem fortaleza para proteger, sem baba ovo para puxar meu saco e ela não, ela só lida com baba ovos, puxas sacos e fortaleza. Ela não consegue jogar a fazenda sozinha, então a braba tem nome e é Deborah Albuquerque e a covarde tem nome e é Deolane e Pétala”, disse a ex-Power Couple.