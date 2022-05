A assessoria de Joelma informa que o inchaço do seu rosto é sequela do Covid. Será?

Cantora fez show na cidade de Paraupebas e fãs ficaram preocupado com o estado de saúde da cantora

Minha gente, os fãs de Joelma estão preocupados com o estado da cantora que apareceu com o rosto inchado em um show da banda em Parauapebas com o show ‘Isto é Calypso’. A loira está se recuperando do Covid-19, que contraiu em janeiro deste anos e um dos efeitos colaterais do tratamento foi o inchaço no rosto, de acordo com os profissionais que trabalham com a cantora.

A assessoria de Joelma informou que “os inchaços são sequelas da covid-19 e ela está em tratamento”, lembrando que a loira já contraiu o vírus três vezes e a mais recente foi em janeiro deste ano.

“Ainda estou cuidando das sequelas da covid-19. Minha memória ainda está mais ou menos, tem horas que vou falar algo e me esqueço, a palavra não sai. Tive queda de cabelo, perda de memória, afetou minha visão, minha audição. Mas faço acompanhamento, tomo medicações e sigo trabalhando agora”, disse Joelma no ‘Encontro com Fátima Bernardes’ em 29 de março.

Joelma do céu, que rosto inchado é esse? Conta essa história direito para nós, há duas semanas seu rosto estava normal em entrevista para o Léo Dias. Acho preocupante, porque se o último vírus foi em janeiro e no Encontro a cantora estava visualmente bem, tem alguma coisa que não encaixa nessa história. Ficarei em cima disso! Melhoras Joelma, queremos te ver bem.