A amizade acabou? Alane e Bia do Brás se evitam no evento de Juliette

Mas gente? O que será que rolou para as BBBFs do BBB 24 Alane e Bia do Brás ficaram distantes uma da outra na festa de São João organizado pela campeã do BBB 21 Juliette. Essa situação entre as duas foi notada pela cantora Tília que comentou que elas passaram praticamente a festa inteira afastadas.

“Tinha a Bia do Brás, tinha a Alane. Como consumidora de “Big Brother”‘, eu fiquei passada, lá elas eram melhores amigas e não estavam juntas na festa. Que viralize isso para elas falarem que estavam, mas não estavam, não, porque fiquei olhando de início ao fim”, comentou Tília em suas redes sociais, que completou: “Achei isso um babado dos famosos. Parecia que era obrigatório elas terem 500 metros de distância, porque onde uma ficava a outra não ficava. Ou elas estavam juntas o dia inteiro e não se aguentavam mais”.

Em seguida, os internautas começaram a comentar suas teorias sobre qual seria a causa do aparente afastamento das duas ex-BBBs.

“Oxe! E elas vão ficar grudadas é? São amigas, não namoradas”, comentou um seguidor.

“Tava na cara que Alane não aguentava Bia”, opiniou outro.

“A Bia é cansativa… Entendo Alane”, disse um seguidor.

“Tava doida pra alguém comentar isso. Porque achei estranho”, afirmou mais um.

O distanciamento de Bia e Alane levantou suspeitas sobre como estaria a situação atual da amizade das ex-BBBs. Lembrando que no reality, elas formaram uma das duplas mais queridas pelo público. Apesar dos rumores, nenhuma das duas se manifestou oficialmente sobre o ocorrido na festa de São João da Juliette.