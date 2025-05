795 pessoas receberam atendimento médico durante o show da Lady Gaga

Gente, estou me arrumando para ir em uma baladinha em Ipanema com meus amigos para encerramos esse final de semana com chave de ouro, quando uma das minhas fiéis fofoqueiras me manda um dossiê sobre a apresentação da nossa amada e divônica Lady Gaga.

O show da Mother Monster atraiu aproximadamente 2,1 milhões de pessoas à Praia de Copacabana, zona sul no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (3). Segundo os dados divulgados pela Prefeitura do Rio, esse foio maior público da carreira da artista e de uma artista mulher na história da música. Sem falar na estrutura montada para esse megaevento que envolveu uma extensa mobilização na área da saúde, segurança, limpeza urbana e fiscalização.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio instalou três postos de atendimento na Avenida Atlântica, que funcionaram das 17h de sábado até as 4h da manhã de domingo (4). Ao todo, 795 pessoas precisaram de atendimento médico, sendo que 73 delas precisaram de transferência para unidades hospitalares por necessidade de cuidados mais complexos. A maioria dos casos foi por conta do consumo excessivo de álcool. Além disso, a equipe de plantão contou com 110 profissionais da saúde, incluindo médicos e enfermeiros, além de 30 ambulâncias. O Corpo de Bombeiros precisou realizar 330 salvamentos de banhistas durante o sábado.

No quesito segurança, a Polícia Militar atuou com 3.300 agentes e apreendeu 251 objetos perfurocortantes em 18 pontos de revista, com ajuda da tecnologia de reconhecimento facial. Também foram registradas quatro prisões e três apreensões de adolescentes por furto e receptação. Já a Polícia Civil impediu um plano de ataque com explosivos improvisados que aconteceria durante a apresentação de Gaga e prenderam 16 integrantes de uma quadrilha especializada em furto e roubo de celulares. A Guarda Municipal do Rio apreendeu sete facas enterradas na areia, prendeu seis pessoas e recolheu mais de cinco mil itens irregulares de ambulantes, e interditaram várias estruturas clandestinas na praia.

No âmbito de Limpeza Urbana, a Comlurb recolheu 392 toneladas de lixo após o término do evento e ainda realizou a lavagem da Avenida Atlântica, das ruas de acesso e da área externa de duas estações de metrô. Essa megaoperação contou com 1.630 garis e o uso de 2.350 contêineres de lixo. A fiscalização de trânsito removeu 75 veículos e aplicou 560 multas.

O show de Lady Gaga provou a capacidade da cidade do Rio em garantir a segurança e a organização de grandes celebrações populares.