Karoline Lima faz ensaio de gravidez de sua primeira filha

Na legenda da publicação, a influencer escreveu: “Militona tá na área”; Ela e Éder Militão estão esperando a pequena Cecília

Na última segunda-feira (18), a influenciadora digital Karoline Lima compartilhou em seu Instagram onde posou para as lentes de Gisele Fonseca, do estúdio Raio de Luz, para realizar um ensaio da gestação de sua primeira filha, que se chamará Cecília, com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid.

A influencer, grávida de sete meses, exibiu sua barriga durante o ensaio vestindo um body preto, contrastando com os lençóis brancos da cama que usou como parte do cenário.

“Militona está na área”, escreveu Karoline na legenda da postagem, que ainda conta com um vídeo dos bastidores do ensaio fotográfico.

No último fim de semana, a influenciadora desabafou nos stories ao receber uma pergunta sobre o racismo que sua filha poderá sofrer. Ela revela que já ouviu muitos comentários racistas.

“(O racismo) É velado. Disfarçado. Falam coisas que eu sei que não falariam se eu estivesse me relacionando com um cara branquinho, loirinho, do olho claro… Sei porque já me relacionei e realmente é louca a diferença. É como se dizer que o amor não fosse o bastante também. E é como se ele me amar e me fazer bem não fosse o bastante. Querem arrumar motivos, e esses motivos a gente sabe quais são… É realmente triste ver o ponto que chega”, explica a influencer, comentando que já espera que a filha sofra racismo.