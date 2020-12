Karol G é a artista latina mulher mais ouvida do mundo

PUBLICIDADE

Karol G acaba de ser anunciada como a artista latina mulher mais ouvida do mundo! A cantora é a mulher latina número 1° no Spotify e no YouTube. Seu mais recente single, “Bichota” (https://umusicbrazil.lnk.to/ BichotaPR), hoje supera 80 milhões de streams no Spotify, enquanto seu videoclipe já foi visto mais de 187 milhões de vezes. Assista agora:

Karol G tem hoje três singles no Top 100 Global do Spotify, um feito gigantesco e histórico para a artista, além de ser capa da playlist “As Melhores Canções Latinas de 2020” e a única latina a figurar na playlist Top Tracks 2020 Global do Spotify.

Karol G ainda foi indicada ao Latin GRAMMY®️ por “Tusa” (https://umusicbrazil.lnk.to/ TusaPR), sua colaboração com Nicky Minaj, que foi a canção mais escutada nos parada latina dos EUA, México, Argentina, Chile e Espanha. “Tusa” também figurou por diversas semanas na parada brasileira do Spotify, sendo a única canção latina a conquistar tal feito até então.

A música ainda foi considerada a canção do ano por diversas publicações. A cantora se consagra em 2020 como uma estrela da música mundial.