Karina Bacchi diz que deixou de ser atriz para evitar adultério

Karina Bacchi revelou que deixou de ser atriz por considerar determinadas cenas como adultério. Segundo sua interpretação da Bíblia, seria conflitante uma mulher casada interpretar cenas de intimidade com outro homem.

“Uma atriz casada que vai interpretar uma cena onde ela vai ter que beijar, abraçar, aquilo não é considerado adultério? Mesmo se for uma novela bíblica, não estaria indo contra o que a Bíblia diz, mesmo que seja para demonstrar um fato histórico?”, questionou a apresentadora ao pastor Rodrigo Silva, durante conversa no canal Positivamente Podcast, no YouTube.



Ela já integrou o elenco de diversas novelas da TV Globo como “Da Cor do Pecado” e “Agora É que São Elas”, “Caminhos do Coração” (Record), competições como “Dança dos Famosos” (Globo) e o reality show “A Fazenda” (Record).



“Isso é algo que me conflitou demais e eu deixei a minha carreira por conta, não só da Bíblia, mas que eu não me sentia mais à vontade em estar atuando, mesmo sabendo que aquilo não era eu, mas um personagem. Eu deixei de atuar por opção, por escolha, por causa disso!”, explicou Karina.