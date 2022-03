Kanye West diz que crianças querem pais juntos, mas ‘Kardashians’ precisou de nova narrativa

Na fala, West está se referindo à nova série The Kardashians (Hulu), cujo trailer lançado na manhã de segunda-feira (14) confirmou que tratará de uma série de polêmicas com repercussões atuais, incluindo esta do rapper

Kanye West, 44, repercutiu mais uma vez sua briga envolvendo Pete Davidson, o namorado de sua ex-esposa Kim Kardashian. Desta vez, o rapper disse que Kim estaria privando os filhos de irem à igreja com o pai, após ignorar as mensagens dele.

“Meus filhos não foram autorizados a ir ao culto de domingo ontem e houveram várias vezes em que os horários foram alterados no último minuto”, diz ele em uma publicação no Instagram, negando estar fazendo “reinvindicações absurdas”, como sugeriram as revistas cujas matérias ele publicou.

“Ela [Kim] acha engraçado tentar me levar ao limite, mas eu não os deixei. Vocês não podem julgar meu estado de bem-estar com base na quantidade de tempo que deixo um post no Instagram… Muitas mamães brincam assim em todo o mundo, mas ninguém vai brincar comigo ou com meus filhos Eu sei que Kim e Skete [apelido que Kanye deu a Pete Davidson] são peões em um jogo maior. Senhor, perdoe-os”.

Em outra publicação, ele escreveu: “Skete mostrou quem ele realmente é logo antes de sair o trailer da Hulu. Eu não sou um cara ruim, Kim não é uma pessoa ruim. As crianças querem que os pais fiquem juntos mas a Hulu precisou de uma nova narrativa”.

Na fala, West está se referindo à nova série The Kardashians (Hulu), cujo trailer lançado na manhã de segunda-feira (14) confirmou que tratará de uma série de polêmicas com repercussões atuais, incluindo esta do rapper.

Ele também faz referência à notícia de que uma série de mensagens trocadas por ele e Pete foram vazadas no fim de semana. Nelas, o humorista responde a um vídeo publicado também neste domingo, em que West critica o fato de Kim Kardashian deixar que a filha deles, North, 8, publique vídeos na rede social Tik Tok.

“Kim é literalmente a melhor mãe que já conheci. O que ela faz por essas crianças é incrível e você tem tanta sorte que ela é a mãe de seus filhos. Decidi que não vou mais deixar você nos tratar dessa maneira e cansei de ficar quieto. Cresça”, diz o humorista na mensagem, iniciando a conversa.

West então pergunta onde o humorista estaria naquele momento, ao que Pete respondeu com uma foto embaixo de cobertas, dizendo: “Na cama com sua esposa”. Na foto, inclusive, internautas notaram uma nova tatuagem no peito de Pete, em que aparece o nome “Kim”.

Nesta segunda-feira (14), West ainda publicou uma imagem em seu Instagram em que aparecem três broches: um com seu rosto, outro com o rosto de Kim, e um terceiro com o rosto do que seria um alienígena.

“Isso estava na mochila da minha filha quando eu fui ‘autorizado’ a vê-la na semana passada. É por isso que eu me esforço tanto pela minha família. Estou programado para proteger minha família a todo custo. Como o padre da minha casa. Não se preocupe Northy, Deus ainda está vivo”, escreveu ele.

Sites também apontaram que Kim teria comentado nesta publicação, pedindo para que ele parasse com “essa narrativa”. “Você acabou de estar aqui esta manhã pegando as crianças para a escola”, teria escrito a empresária. O comentário, no entanto, não foi encontrado pela reportagem e pode já ter sido apagado.

De acordo com o portal norte-americano TMZ, a socialite não pretende entrar com uma medida protetiva contra o ex-marido.