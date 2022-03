Kanye West ataca novamente namorado de Kim Kardashian em clipe de música

Segundo o site Page Six, Davidson e Kardashian não responderam às ameaças audiovisuais do rapper, que não aceita o fim do casamento com a socialite e tem perseguido o comediante

Kanye West, 44, voltou a atacar o comediante Pete Davidson, 28, namorado de sua ex-mulher, a empresária de socialite Kim Kardashian, 41, no segundo clipe da música “Eazy”, do novo álbum do rapper. Nas imagens, ele mostra o humorista apanhando de um macaco em uma animação.

West canta o trecho da música: “Deus me salvou daquele acidente. Só para que eu possa bater na bunda de Pete Davidson”, enquanto o macaco ensanguentado bate no comediante borrado usando um moletom com capuz escrito “Skete”, o apelido que o rapper deu para ele.

O macaco da animação é o mesmo que aparece na capa do álbum do rapper. Na primeira versão do clipe, lançada no início deste mês, West sequestrou e enterrou vivo uma versão em animação do comediante. “Todo mundo viveu feliz para sempre, exceto Skete, você sabe quem”, dizia o quadro final com a palavra “Skete” riscada.

Segundo o site Page Six, Davidson e Kardashian não responderam às ameaças audiovisuais do rapper, que não aceita o fim do casamento com a socialite e tem perseguido o comediante. Em meio aos ataques, Davidson deletou sua conta no Instagram.

No primeiro vídeo da música, Kanye enfrentou críticas devido aos ataques a Davidson, mas isso não o impediu de continuar com essa forma de divulgação. “Arte é terapia assim como essa visão. A arte é protegida como liberdade de expressão”, escreveu o rapper nas redes sociais.

“A arte inspira e simplifica o mundo. A arte não é uma procuração para qualquer mal ou dano. Qualquer sugestão de outra forma sobre minha arte é falsa e mal-intencionada”, disse o rapper.

West e Kardashian, 41, foram declarados legalmente solteiros no dia 1º de março em meio ao divórcio em andamento. Os dois são pais de quatro filhos: North, 8, Saint, 6, Chicago, 4 e Psalm, 2.