Justin Bieber confirma show em SP após o Rock in Rio

Amon Borges

São Paulo, SP

Justin Bieber anunciou nesta quinta (7) um show no Allianz Parque (zona oeste de São Paulo) em 14 de setembro.

Os ingressos têm preços que variam de R$ 175 a R$ 1.000.

A pré-venda para clientes Inter Mastercard começa em 18 de abril, à 0h01, e vai até 19 de abril, às 22h, e fica disponível no site www.justinbiebersp22.com.br.

Para o público em geral a venda tem início à 0h01 de 20 de abril.

O astro pop é o headliner do palco Mundo do Rock in Rio em 4 de setembro, mas os ingressos já estão esgotados.

Outras duas grandes atrações do festival carioca também anunciaram mais shows pelo Brasil neste ano: Guns N’ Roses e Coldplay.