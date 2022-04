José de Abreu visita norte de Portugal com esposa

O ator e a mulher, Carol Junger, estão morando em Lisboa, onde ator está participando de série de emissora local

José de Abreu, juntamente com sua esposa, Carol Junger, estão morando em Portugal, e aos poucos, eles vêm conhecendo o novo lar. No início da tarde de hoje (06), Carol compartilhou um clique no Instagram ao lado de seu amado com Porto, localizado no norte do país, ao fundo.

“Amando conhecer o Porto com meu amor”, escreveu ela na legenda da foto, na qual os dois aparecem agasalhados.

No começo de março, José de Abreu foi diagnosticado com covid-19 e usou suas redes para comentar sobre seu estado, tranquilizando os seus seguidores. Segundo o ator, apesar de ser duas vezes do grupo de risco, seus sintomas são leves.

“Dormi 12 horas com um pequeno intervalo de insônia. Sintomas fracos iguais a ontem. Tenho 75 e 3/4, grupo de risco, fumante. Graças às vacinas estou bem, não se enganem”, disse o ator. A esposa também fez o teste e testou negativo.