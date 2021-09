Jorge Vercillo inspira literatura brasiliense

Envolvida pela música de compositor nacional, brasiliense Keilla Barreto estreia na literatura com romance sobre recomeços femininos e os plot twists da vida

É como canta Jorge Vercillo na música Eu E A Vida: “o eterno aprendizado é o próprio fim”. A canção inspirou a brasiliense Keilla Barreto no processo criativo do romance Entre Decadência e Elegância. A obra conta a história de Melissa, uma mulher de 34 anos que decide se divorciar após descobrir que o marido não era quem todos pensavam ser e se vê diante de um recomeço não programado.

Na primeira noite de solteira no Rio de Janeiro, a protagonista encontra Enzo, sócio de seu único irmão, com quem tem um envolvimento repentino. Um novo caminho se abre na vida de Melissa ao receber uma proposta para trabalhar por seis meses em uma editora parisiense. Quando está à espera do voo que a levará até a cidade luz, ela encontra o famoso ator inglês Tom Miller. Os dois vivem uma intensa paixão, mas o iminente fim do trabalho para o qual Melissa foi designada a obriga a fazer a difícil escolha entre a carreira e o romance.

De volta ao Rio, ela experimenta os dissabores do relacionamento à distância. Quando acredita que apenas a sua vida amorosa está em declínio, é surpreendida com o único acontecimento esperado por todos, mas cujo momento não pode ser previsto por ninguém, o que abre as portas para a chegada da pior fase da vida da personagem.

Apesar de a vida amorosa ser pauta no enredo proposto por Keilla, a história não se prende ao clichê e se aprofunda nas nuances da vida real. Além de ser inspirado em uma canção, o romance traz a indicação de uma música na abertura de cada capítulo para proporcionar uma experiência mais imersiva ao leitor.

Keila Barreto, em Entre Decadência e Elegância, construiu ao longo de 203 páginas uma obra sobre o crescimento feminino. A autora enaltece a capacidade de constante evolução da mulher e mostra que as adversidades surgem para todas, sem distinção de beleza, classe social ou qualificação profissional.

FICHA TÉCNICA

Título: Entre Decadência e Elegância

Autora: K. Barreto

ASIN: B09CN4ZHYL

Páginas: 203

Formato: eBook

Preço físico: R$ 24,99

Preço e-book: disponível no Kindle Unlimited

Link de venda: https://amzn.to/3z0JWCF

SINOPSE: Uma decepção causada pelo marido obriga a carioca Melissa a encarar a vida de solteira balzaquiana pela primeira vez. Enquanto tenta se reerguer, é conduzida por inesperados encontros que entrelaçam a sua vida à de dois homens completamente opostos e igualmente atraentes, mas, assim como é para qualquer pessoa que ainda seja agraciada pelo sopro da existência, a vida não lhe reserva apenas a elegância dos romances. Lidar com o peso emocional da decadência será o seu maior desafio. Espere qualquer coisa da trajetória de uma mulher que anseia por um final feliz, menos o óbvio.

SOBRE A AUTORA: Keilla Barreto tem 36 anos. Formou-se em Direito em 2007, advogou em causas cíveis e de família até ser aprovada no primeito concurso público em 2015. Atualmente é Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. É casada, tem um filho de dois anos e é apaixonada por cachorros, música, livros e filmes de romance. Entre Decadência e Elegância é a sua obra de estreia.

Instagram: @kbarretoescritora