Jojo Todynho fala sobre ataques que recebeu por causa do “Dança dos Famosos”

Durante o programa que foi ao ar no último domingo (3), a cantora comentou sobre os ataques que recebe em suas redes sociais sobre o seu peso

Jojo Todynho fez sua estreia no quadro “Dança dos Famosos” do programa “Domingão com Huck”, assim que acabou sua apresentação que foi elogiada, a cantora falou sobre as diversas críticas que recebe relacionadas com seu corpo.

“No primeiro dia de ensaio, eu chorei. Às vezes eu me saboto e leio comentários e as pessoas fazem tudo pra me colocar pra baixo, mas elas não vão conseguir”, disse ela.

A apresentadora Fátima Bernades que foi uma das jurados do quadro também falou sobre o assunto. “Ninguém viu nada de peso, a gente viu arte. Arte não tem peso. Já sabia que você conta uma história bem contada, mas o molejo, o olhar, a conquista com o público, eu achei demais”, elogiou