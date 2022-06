Jojo Todynho é a eliminada da semana na Dança dos Famosos

Neste final de semana os participantes precisaram dançar salsa, mas a cantora ficou em último lugar, com 57,7 pontos

Jojo Todynho foi a eliminada da semana na Dança dos Famosos (TV Globo), quadro do Domingão com Huck (Globo). Desta vez, os participantes precisaram dançar salsa, mas a cantora ficou em último lugar, com 57,7 pontos.

“Foi maravilhoso estar aqui”, afirmou a vencedora de A Fazenda 12. “Em muitos momentos eu cheguei triste e queria ir embora, mas eu vim por você Rolon [Ho, seu parceiro de dança], a nossa amizade continua para sempre.”

Nesta rodada, a atriz Vitória Strada e o cantor Vitão ficaram empatados na primeira colocação, com 58,6 pontos. Na sequência, Ana Furtado acumulou 58,4 pontos, Sérgio Menezes conquistou 58,3 pontos e Jéssica Ellen quase ficou na berlinda, com 57,9 pontos.

Já foram eliminados Gkay, Thierry, Xande de Pilares, Zezé Polessa, Gil do Vigor e Douglas Souza.