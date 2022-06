Johnny Depp x Amber Heard: Caderno com anotações de julgamento será leiloado

Valor inicial é de R$ 70 mil pela publicação de um americano que esteve no tribunal

O julgamento entre Johnny Depp e Amber Heard continua rendendo na imprensa internacional. Uma semana depois do veredicto do processo por difamação ganho pelo ator em cima da ex-mulher, um americano chamado Larry Foreman decidiu leiloar um caderno com todos os detalhes da batalha judicial, que presenciou no Tribunal do Condado de Fairfax, na Virgínia, Estados Unidos.

Foreman anotou todas as observações feitas sobre o julgamento para guardar na memória. Só que as 20 páginas escritas resultaram em um documento, chamado pelos amigos de “histórico”, e ele decidiu leiloar. As anotações relatam os acontecimentos nas sessões realizadas entre o dia 23º e o 26º dia de julgamento do ex-casal. Além do que foi dito no tribunal, Larry também mostrou o que estava acontecendo por trás das câmeras, como as reações dos jurados, a cada depoimento.

O lance inicial do caderno no leilão é de 14,5 mil dólares, um pouco mais de R$ 70 mil, na cotação atual. Foreman avisou ao site TMZ que pretender doar para o Hospital Infantil de Los Angeles, todo valor arrecadado na venda do caderno.

Vale lembrar que Amber Heard foi condenada a pagar uma indenização de 15 milhões de dólares, aproximadamente R$ 73 milhões, ao ex-marido. Depois de vários dias do julgamento, o júri concluiu que a atriz difamou Johnny Depp ao relatar em um artigo publicado no jornal The Washington Post sobre violência doméstica. Ela não mencionou o nome do ator, mas, o Depp alegou que teria sido o alvo da publicação. Os jurados também entenderam que ele também difamou a atriz e, por isso, teve que arcar com uma indenização de 2 milhões de dólares, cerca de R$ 9,5 milhões.