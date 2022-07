Johnny Depp fatura R$ 18 milhões com venda de obras de arte

Ator lançou 780 gravuras que se esgotaram quase que imediatamente

O ator Johnny Depp, 59, ganhou mais de US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 18,6 milhões) depois de lançar 780 gravuras na galeria Castle Fine Art, em Londres. Elas esgotaram quase imediatamente depois de serem disponibilizadas para venda na quinta-feira (28), segundo o The Sunday-Times.

A coleção “Friends & Heroes”, primeira incursão formal do ator, apresenta quatro retratos de Bob Dylan , Elizabeth Taylor , Al Pacino e Keith Richards que foram vendidos individualmente ou em conjunto. De acordo com a galeria , Depp se concentrou em “pessoas que ele conheceu bem e que o inspiraram como pessoa”.

“Cada imagem é um reflexo íntimo de seu caráter aos olhos de Johnny; um retrato de como eles se revelaram para ele”, disse a Castle Fine Art sobre a arte pop meets street. “De seu querido amigo Keith Richards, que inspirou os maneirismos do infame Capitão Jack Sparrow, a Bob Dylan, cuja influência criativa sobre o artista é vista em seu retrato vívido e imortal de Johnny.”

Cada retrato de edição limitada está listado online por US$ 3.973 (cerca de R$ 20,6 mil), com o conjunto de quatro à venda por US$ 15.040 (cerca de R$ 78 mil).

“Sempre usei a arte para expressar meus sentimentos e refletir sobre aqueles que mais importam para mim, como minha família, amigos e pessoas que admiro”, disse Depp em comunicado compartilhado pela galeria. “Minhas pinturas cercam minha vida, mas eu as guardei para mim e me limitei. Ninguém deve nunca se limitar”, disse o ator.