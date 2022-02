Johnny Depp é homenageado por presidente sérvio após papel de papagaio-do-mar

Na justificativa da homenagem, Vucic citou “méritos excepcionais em atividades públicas e culturais, especialmente no campo da arte cinematográfica e na promoção da República da Sérvia no mundo”.

Johnny Depp, 58, recebeu a Medalha de Ouro de Mérito das mãos do presidente sérvio Aleksandar Vucic na terça-feira (15). A honra de estado foi dada ao ator por sua participação na série animada “Puffins”, na qual interpreta um papagaio-do mar.



Na justificativa da homenagem, Vucic citou “méritos excepcionais em atividades públicas e culturais, especialmente no campo da arte cinematográfica e na promoção da República da Sérvia no mundo”. “Puffins” foi realizada pelo estúdio sérvio Archangel Digital Studios.



No discurso de agradecimento, Depp disse estar disposto a passar mais tempo no país. “Estou prestes a ter uma nova vida”, comentou. “Eu adoraria que um recomeço meu ocorresse aqui na Sérvia, se vocês me aceitarem. E estou com medo”, acrescentou, logo esclarecendo que essa última frase era uma brincadeira.



Depp já havia sido recebido por Vucic no ano passado quando esteve na Sérvia para promover “Puffins”. Em 2019, ele também passou algum tempo no país enquanto filmava “Minamata”, ocasião na qual Vucic visitou o set de filmagens.



A carreira do ator em Hollywood foi abalada após a ex-mulher dele, Amber Heard, acusá-lo de violência doméstica –ele a está processando por difamação. Na Justiça britânica, Depp perdeu uma ação contra o tabloide The Sun por chamá-lo de “espancador de esposas”.