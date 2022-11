Johnny Depp e Anitta devem participar do desfile da grife de Rihanna; como assistir

Segundo o site TMZ, Depp não vai desfilar, mas ficará assistindo ao show, com as roupas da coleção

O ator americano Johnny Depp vai participar do desfile da Fenty, marca da cantora Rihanna, que será exibido no Amazon Prime Video na quarta-feira (9). Segundo o site TMZ, Depp não vai desfilar, mas ficará assistindo ao show, com as roupas da coleção.

O look foi caracterizado como “cool e chique”, e Deep já gravou sua participação no especial de TV. Logo depois da transmissão, as peças do desfile ficam disponíveis na Amazon e no site da marca. Neste ano, Anitta, Burna Boy, Don Toliver e Maxwell se apresentam no desfile.