John Travolta deixa texto de despedida inspirado em ‘Grease’ para Olivia Newton-John

‘Você fez nossas vidas tão melhores’, escreveu parceiro do musical ‘Grease – Nos Tempos da Brilhantina’

John Travolta, 68 foi um dos primeiros famosos a lamentar a morte de Olivia Newton-John nesta segunda-feira (8). O parceiro da atriz australiana no musical “Grease: Nos Tempos da Brilhantina” se declarou à amiga. “Minha querida Olivia, você fez todas as nossas vidas muito melhores. Seu impacto foi incrível. Eu te amo muito”, escreveu na legenda da publicação de uma fota de Olivia mais jovem.

“Futuramente, nos veremos e estaremos todos juntos novamente. Sou seu desde o primeiro momento em que te vi e para sempre! Seu Danny, seu John”, escreveu o ator, fazendo referência ao seu personagem, Danny Zuko, par romântico da personagem de Olivia, Sandy Olsson, no clássico longa-metragem.

Em julho de 2020, John Travolta ficou viúvo da também atriz de Kelly Preston. Conhecida por seus papéis em filmes como “Irmãos Gêmeos” e “Jerry Maguire: A Grande Virada”, ela morreu aos 57 anos de complicações por um câncer de mama.

Filha única de Olivia Newton-John, a cantora Chloe Rose Lattanzi publicou uma série de fotos em que aparece com a estrela do clássico do cinema mudial “Grease”. feitas em diversos momentos da vida, desde a sua infância.

Olivia Newton-John morreu aos 73 anos, nesta segunda-feira (8) e foi anunciada por seu marido John Easterling. Segundo ele, a atriz estava em seu rancho na Califórnia e cercada pela família e amigos.

Olivia luta contra o câncer de mama há mais de 30 anos, mas a causa da morte não foi informada. Ao site TMZ, uma fonte falou sobre a morte da atriz. “Depois de uma jornada de 30 anos contra o câncer, ela perdeu sua batalha contra o câncer de mama metastático”, disse a fonte.