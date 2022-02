João Neto dá tempo na carreira para focar na saúde

Dupla com Frederico, o João Neto comunicou, nesta semana, que interrompe a carreira para iniciar o tratamento contra a doença

O sertanejo João Neto chocou os fãs ao anunciar uma pausa na carreira por alguns meses. O motivo é o tratamento de um câncer na tireoide descoberto inesperadamente em dezembro do ano passado. “É uma doença silenciosa, nunca senti absolutamente nada, e gostaria de deixar um recado a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina”, alertou o músico que faz dupla com Frederico.

A assessoria dos artistas comunicou que, além do tratamento, João Neto tem a previsão de uma cirurgia para retirar o carcinoma, no Hospital do Amor, em hospital de Barretos (SP).

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o número de novos casos da doença estimados para o Brasil para o triênio 2020/2022 é 1.830 em homens e 11.950 em mulheres. Com índice de mortalidade total perto da casa das 900.

De acordo com a endocrinologista do Centro de Câncer de Brasília (Cettro), Cristiane Jeyce, “geralmente, o câncer de tireoide é mais frequente em mulheres devido a uma possível associação hormonal responsável por desencadeamento do quadro. Estão envolvidos, também, alguns fatores genéticos”.

Em relação ao Distrito Federal, por ano, estima-se a incidência de cerca de 90 novos casos por ano.

Segundo a especialista, a pré-disposição é maior para pessoas que foram submetidas a irradiação na região do pescoço, mesmo que em baixas doses; com histórico familiar ou consumidoras de dietas pobres em iodo.

“A principal forma de prevenção é controlar o peso. Não tem mistério”, enfatizou a médica do Cettro.

Segundo ela, a presença de um caroço na tireoide, localizada na região anterior baixa do pescoço, normalmente não é indicação de câncer. “Porém, nódulos que apresentam crescimento rápido podem ser malignos”, alertou.

Por fim, a rouquidão em paralelo a constatação de uma massa na região, pode ser indicativo de um tumor. Em alguns casos mais avançados, além dessa característica, sintomas compressivos e até mesmo sensação de falta de ar e dificuldade em engolir alimentos pedem uma atenção maior.