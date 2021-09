João Loroza lança clipe “31 de Agosto”

João Loroza acaba de disponibilizar em seu canal oficial no YouTube, o videoclipe, “31 de Agosto”.

Com roteiro e direção de Luana Vitorino, produção de Cru Coletivo de Teatro, produção executiva e participação especial de Fernanda Xavier, o clipe teve as cenas divididas entre as gravações em estúdio e a realidade e beleza das ruas da Tijuca no Rio de Janeiro.

A ideia do clipe é apresentar um universo mais poético que propõe uma realidade hipotética e bem esperada pelos jovens da atualidade, visando este momento bem delicado que estamos passando, de ficarmos mais distantes das pessoas que gostamos.

Para este novo trabalho, João contou com uma equipe de profissionais e todos seguiram os protocolos e recomendações das autoridades sanitárias, usando equipamentos higienizados.

João também lançou recentemente o single, que está disponível em todas as plataformas digitais.

Confira “31 de Agosto”: