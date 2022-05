Joabe Reis convida Paula Lima para feat “Homem Pássaro”

Com referências setentistas, o single mescla elementos da black music, pop, neo soul e R&B. Show acontece na Casa Rockambole, em Pinheiros, a partir das 19h

Um dos nomes mais importantes da nova geração do jazz brasileiro, o trombonista Joabe Reis, lança nesta quinta-feira (05) o single “Homem Pássaro”, em parceria com a cantora Paula Lima. A canção resgata referências da Música Negra (Black Music) brasileira e mescla elementos atuais do pop, neo soul e R&B. No mesmo dia, Joabe se apresenta na Casa Rockambole, localizada em Pinheiros, São Paulo, onde receberá Paula Lima como convidada para o lançamento do single. A noite ainda contará com a performance dos músicos: Sidmar Vieira, Josué Lopez, Cleverson Silva, Felipe Pizzutiello, Agenor de

Lorenzi, Mackson Kennedy e DJ Tubarão. A abertura da Casa ocorre às 19h e os ingressos podem ser adquiridos pelo site do espaço ou na bilheteria.

“Homem Pássaro” é uma composição de Hyldon, ícone da soul music brasileira, com arranjos assinados por Joabe e interpretação singular de Paula Lima. A música é uma fotografia sonora pós-pandemia que fala sobre o amor e suas formas de manifestação: seja no autocuidado, na amizade, na empatia, no apoio, na música ou na arte.

A produção faz um resgate da estética sonora presente em discos e artistas que marcaram a história da música negra brasileira, tais como: Banda Black Rio (Maria Fumaça), Elza Soares, Lincoln Olivetti & Robson Jorge e Dom Salvador.

A ideia da parceria surgiu após o encontro online entre Joabe e Paula, no Festival Sound Groove, realizado durante a pandemia de Covid-19, onde ambos transmitiram muita solidariedade e suingue em uma apresentação acompanhada por mais de 3 mil espectadores.

Paula Lima dispensa apresentações: a cantora fez e continua fazendo história na música brasileira, com sua voz marcante, e seus cinco elogiados álbuns solos, que rodaram o país e o mundo. Em 2021, a indicada ao Grammy Latino, comemorou 20 anos de carreira solo, e é hoje, uma das maiores referências do samba funk, além de também se destacar como apresentadora, colunista e ocupar a cadeira de diretora da União Brasileira de Compositores (UBC). Além do feat “Homem Pássaro”, parceria com Joabe Reis, Paula prevê para junho o lançamento de “Aqui Só Dá Você”, música inédita produzida por

Amanda Magalhães. Nos meses seguintes, lançará outras canções e um novo álbum com parceiros de peso, entre eles Seu Jorge.

Serviço: Show Joabe Reis convida Paula Lima – Lançamento feat “Homem Pássaro”

Casa Rockambole

Rua Belmiro Braga , 119 – Pinheiros – São Paulo/SP

Data: 05/05/2022 – 5ª feira

Abertura da Casa: 19h00 / Encerramento: 00h00

Ingressos: inteira R$ 120,00 / Meia Entrada (Social) R$ 60,00 – Meia Entrada de

Estudantes, Professores, Artistas e Social com 1kg de Alimento não Perecível ou 1

Agasalho

Vendas online pelo link http://rockambole.byinti.com/ ou presencialmente na casa

(consultar horários no instagram @casarockambole)

SAC Bilheteria: [email protected]

Área de Fumantes e Acesso Para Deficientes

Aceita cartões de crédito, débito e pix.