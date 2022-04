Jennifer Lopez e Ben Affleck estão noivos novamente

“Eu tenho uma história especial e muito excitante para compartilhar”, diz ela, no início do vídeo. Depois, ela mostra uma série de cenas

A cantora e atriz Jennifer Lopez, 52, anunciou que ela e o ator Ben Affleck, 49, estão novamente noivos. Em vídeo enviado aos assinantes da newsletter On The JLo na madrugada deste sábado (9), ela mostra um anel com pedra verde no dedo anelar e aparece emocionada.

“Eu tenho uma história especial e muito excitante para compartilhar”, diz ela, no início do vídeo. Depois, ela mostra uma série de cenas, fotos e vídeos dela com Ben Affleck, e usa sua música “On My Way (Marry Me)” de fundo. Na letra, ela diz: “Não faz sentido, mas faz. Eu estava a caminho de você”.

“Você é perfeito”, diz a cantora no vídeo, dirigindo-se ao parceiro. Um representante de J-Lo ainda confirmou à revista norte-americana People que ela e o ator realmente estão noivos.

Affleck e Lopez se relacionaram pela primeira vez entre os anos de 2002 e 2004, mas colocaram fim ao noivado em janeiro de 2004. Em junho do mesmo ano, a cantora se casou com o cantor Marc Anthony, 52, e juntos tiveram dois filhos, os gêmeos Emme e Maximilian, 13. Eles se divorciaram dez anos depois.

Já Affleck foi casado por 13 anos com a atriz Jennifer Garner, 49, com quem teve três filhos: Violet, 15, Seraphina, 12, e Samuel, 9.

As especulações sobre um novo romance entre os artistas começou a acontecer em maio de 2021, dias após Lopez anunciar o rompimento do noivado com o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, 45, com quem permaneceu por quatro anos. Já Affleck, colocou um ponto final na relação com a atriz Ana de Armas, 33, em janeiro, pouco menos de um ano após assumir o namoro.

No dia 24 de julho de 2021, data do aniversário da cantora, o casal assumiu para o público que estava oficialmente de volta, com uma foto dos dois juntos nas redes sociais.