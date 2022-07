Janja sugere dueto com Anitta no TikTok após apoio a Lula

Após o post, um usuário do Twitter perguntou a Janja quem ela gostaria de ver declaram o voto em Lula. “Eu começo! Zeca Pagodinho”

A socióloga Rosângela Silva, a Janja, sugeriu um dueto com Anitta no TikTok após a cantora declarar apoio no Twitter à candidatura à presidência do marido, Luiz Inácio Lula da Silva, 76, na tarde de segunda-feira (11).

“Já posso sonhar com um dueto no TikTok?”, escreveu Janja em resposta à postagem de Anitta na rede social. A mulher de Lula é famosa por cantar em comícios e estreou o TikTok do marido cantando o jingle da campanha.

Após o post, um usuário do Twitter perguntou a Janja quem ela gostaria de ver declaram o voto em Lula. “Eu começo! Zeca Pagodinho”, escreveu o autor da mensagem. Ela respondeu postando uma foto de Lula abraçado com o cantor.

Outro internauta chamou Janja de primeira-dama e falou que Lula tem a responsabilidade no novo mandato de tirar o Brasil da vergonha que vive. ” Honrar o apoio recebido!”, comentou o homem no post. Enquanto outra usuária da rede comentou: “Primeira-dama tiktoker foi eu que pedi sim.”

Uma apoiadora de Jair Bolsonaro (PL) criticou as vozes de Anitta e Janja. “Duas taquaras rachadas cantando, meu Deus tenha misericórdia”, comentou a mulher. “Vai ficar só no sonho com Tiktok mesmo, porque primeira-dama nunca vai ser mesmo”, escreveu outra usuária da rede social