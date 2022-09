Janja posta foto de comício de Lula lotado e Anitta responde: ‘Amo’

Esposa do candidato Lula esteve em comício em São Luís-MA

A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), compartilhou foto no Twitter de um comício lotado em São Luís e mandou recado de apoiadores do presidenciável para a cantora Anitta, na noite de sexta-feira (2).

“Recebi a missão aqui em São Luís do Maranhão de mandar um grande beijo para você Anitta !!! Sinta-se beijada, foi gigante aqui!”, escreveu Janja. A cantora respondeu: “Amo”. Esta não é a primeira vez que Janja marca Anitta nas redes sociais, a esposa de Lula já sugeriu um dueto com a cantora após ela declarar voto no petista.

Vários internautas comentaram o post de Janja e a reposta de Anitta dizendo que foram eles que mandaram o beijo para a cantora. “Fui eu que pedi, Janja, te amo Anitta”, comentou um fã da cantora.

Outros usuários a rede social comentaram a publicação de Janja e a chamaram de primeira-dama. ” Janja você será a primeira-dama mais extrovertida e simpática da história brasileira!”, escreveu. No comentário da publicação, um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) postou um meme dele rindo. Mas outra apoiadora de Lula respondeu: “Risada do capeta”.

“Minha cidade está do lado certo da história”, escreveu uma mulher marcando Janja e Anitta. Outro internauta perguntou qual look a cantora vai usar no dia de votar. “Você vai votar com aquele look todo vermelho que você usou para se apresentar no VMA?”