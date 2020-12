Jake é eliminada em disputa contra Jojo e Biel em A Fazenda

PUBLICIDADE

Jakelyne foi a mais nova eliminada de A Fazenda 12 (Record). Ela disputou com Jojo e Biel.

No momento da revelação de que estava fora do programa, Jake parecia conformada. Ela apenas chorou e agradeceu baixinho. A modelo estaa com uma bota no pé por causa de uma queda em uma das provas.

A primeira a ser salva foi Jojo. Sua reação foi agradecer a Bangu e sua família. “Estou em uma semana de muitos acontecimentos. Desde a Prova de Fogo que eu não consegui fazer não parava de pensar no que as pessoas iriam pensar. Tenho tentado mostrar o melhor de mim”, disse ela.

Já Biel teve uma reação mais tranquila, agradeceu a família e a Deus. Na volta para a sede, Jojo foi cumprimentada por boa parte da casa, mas não recebeu os cumprimentos de Lidi. Biel recebeu felicitações, claro, de Tays, de Mateus e Lipe. Mariano ficou muito abalado com a eliminação de sua namorada. Stéfani chorou muito.

Foram quase 900 milhões de votos, a maior de toda a temporada até aqui.

